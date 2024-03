O Bayer Leverkusen perdia ao minuto 88, mas acabou a vencer por 2-1 na receção ao Hoffenheim e continua imbatível esta época. A primeira derrota em 2023/24 esteve perto, mas a equipa de Xabi Alonso conseguiu uma reviravolta que, apesar de tardia, acabou por ser natural face à avalanche ofensiva dos farmacêuticos.

No duelo da 27.ª jornada da Bundesliga, o primeiro desde que Xabi Alonso garantiu a continuidade no comando técnico do Bayer Leverkusen para 2024/25, as coisas começaram melhor para os visitantes. Aos 33 minutos, Maximilian Beier adiantou os visitantes, que tiveram o lateral cedido pelo Benfica, David Jurásek, a titular.

No entanto, o Bayer Leverkusen tanto ameaçou que acabaria mesmo por, não só evitar a derrota, como somar mais três pontos. Aos 88 minutos, Robert Andrich fez o 1-1 com um remate na área após um canto e, no primeiro de seis minutos de compensação, Patrik Schick concluiu na área para o 2-1.

O Leverkusen soma agora 73 pontos, fruto de 23 vitórias e quatro empates. Passa a ter, à condição, mais 13 pontos do que o Bayern Munique, segundo classificado com 60 pontos e menos um jogo. Em 39 jogos esta época, são 34 vitórias e cinco empates

Nos outros jogos, o Friburgo venceu por 3-0 na visita ao Borussia Monchengladbach. Depois do hat-trick pela seleção a meio da semana, na goleada à Turquia (6-1), o avançado austríaco Michael Gregoritsch voltou a faturar, inaugurando o marcador para o Friburgo com um desvio na área, aos sete minutos. A abrir a segunda parte, Merlin Rohl dobrou a diferença para os visitantes, aos 47 minutos, com um remate cruzado e rasteiro na área. Ao minuto 58, Ritsu Doan, após uma grande combinação na área com Max Eggestein, encostou para o fundo da baliza, fazendo o 3-0.

Quem também venceu fora foi o Wolfsburgo, na visita ao Werder Bremen: 2-0. O Bremen ficou reduzido a dez jogadores aos 43 minutos, fruto da expulsão de Anthony Jung, com vermelho direto. Pouco depois, em cima do intervalo, Maxence Lacroix (45+4m), deu vantagem ao Wolfsburgo. Na segunda parte, o mesmo Lacroix foi também expulso ao minuto 76 com vermelho direto, mas o Wolfsburgo dobraria a diferença já em dez para dez, com o golo de Lovro Majer (84m).

Nos outros dois jogos das 14h30 na Bundesliga, dois nulos. O Union Berlim, com o português Diogo Leite a titular, empatou na visita ao Eintracht Frankfurt, que não contou com Aurélio Buta devido a castigo. O Leipzig-Mainz também terminou empatado 0-0.

