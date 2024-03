Em dia de aniversário, Sergio Ramos, de 38 anos, vestiu a capa de herói e presenteou o Sevilha com o triunfo, no reduto do Getafe (0-1). Em encontro da 30.ª jornada da La Liga, o defesa central foi responsável pelo golo madrugador, ao cabo de cinco minutos.

Em tarde plena de acerto ofensivo, Sergio Ramos ainda bisou, aos 45m, mas o golo foi anulado, por fora de jogo.

Na segunda parte, o Getafe – que continua sem contar Domingos Duarte, a contas com uma lesão no ombro – instalou todas as unidades de campo na área contrária, desferindo 11 remates. Todavia, apenas dois obrigaram Nyland a aplicar-se.

Quanto aos visitantes, os avançados assumiram trabalhos recuados, pelo que Soria foi mero espectador na etapa complementar.

A resistência do Sevilha prevaleceu e os três pontos permitem à turma de Quique Flores distanciar-se da zona proibida. Com 31 pontos, o Sevilha está, ainda que à condição, no 14.º lugar. No pior dos cenários, Sergio Ramos e companhia cairão duas posições, aquando do fecho da jornada. Segue-se a visita ao Las Palmas.

Por sua vez, o Getafe permanecem no 10.º posto, com 38 pontos, pelo que poderá cair para o 12.º lugar. Para 13 de abril está agendada a visita ao Rayo Vallecano.