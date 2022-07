A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou esta segunda-feira a criação de uma superliga, a partir de agosto de 2023, com uma verba de cerca de 100 milhões de dólares, cerca de 96 milhões de euros.

«Uma parte significativa do dinheiro da CAF Super League será reinvestida no futebol africano e parte do processo é dar 1 milhão de dólares por ano (cerca de 960 mil euros) a cada uma das 54 associações membros, como contribuição para o desenvolvimento do futebol e da juventude», explica o presidente da CAF, Patrice Motsepe, citado na nota.

Os detalhes desta nova competição serão revelados na cerimónia de lançamento da mesma, na Tanzânia, no próximo mês.

De resto, esta nova prova foi aprovada por unanimidade em 2021 pelas 54 associações membros da CAF.