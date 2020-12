Newcastle e Fulham empataram este sábado a uma bola em St. James Park (1-1), em jogo da 14.ª jornada da Premier League inglesa.

O Fulham chegou à vantagem aos 42 minutos da primeira parte, num autogolo de Matt Ritchie. Contudo, a vantagem durou sensivelmente 20 minutos porque o árbitro Graham Scott, após ver as imagens do vídeo-árbitro, decidiu expulsar Joachim Andersen no penálti a favor dos «magpies». Na cobrança, Callum Wilson fez o 1-1 final, aos 64 minutos.

O português Ivan Cavaleiro foi suplente não utilizado no Fulham, que está no 17.º lugar, com dez pontos, sob pena de cair para zona de descida, uma vez que o Burnley, 18.º, tem também dez pontos e menos dois jogos, além do West Bromwich, que tem sete pontos no 19.º lugar e menos um jogo. O Newcastle é 12.º, com 18 pontos.