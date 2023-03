Carlo Ancelotti está bem posicionado para ser o próximo selecionador brasileiro. Depois de Ederson admitir que «é grande a possibilidade» de o técnico do Real Madrid vir a comandar a canarinha, Rodrygo, jogador dos merengues, confessou que o treinador italiano já tem feito brincadeiras em torno do assunto.

«Brincamos e dizemos: "Mister, estamos à sua espera lá". Ele brinca connosco, que vamos fazer a convocatória juntos. Falamos mais no tom de brincadeira, mas toda a brincadeira tem um bocadinho de verdade. A situação lá é difícil, tem de sair do Real Madrid para poder vir para cá. Não dá para dizer como vai ser, mas claro que seria uma honra tê-lo aqui», disse o internacional brasileiro à Globo.

«Ele tem respeito pelo Real, mas, caso saia, acredito que seja um dos principais nomes para vir para cá», acrescentou.

Rodrygo destacou que Ancelotti pode dar «experiência» ao Brasil, pois «ganhou tudo» e é um treinador que «sabe lidar com o balneário».

«Às vezes, o treinador nem precisa de ser o melhor técnico taticamente, dar as melhores palestras, a equipa já corre por ele. Ele é muito bom no balneário e isso faz diferença. É aquele treinador que faz o simples, não inventa muito. Faz o que tem de ser feito. Às vezes, ficamos com muita tática, muito isto e aquilo e, por vezes, não é o que se precisa. Ele não faz loucuras taticamente, faz o simples e tem dado certo», realçou.

Ancelotti, refira-se, tem contrato com o Real Madrid até 2024.