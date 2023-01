O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, esclareceu a substituição de Rodrygo no duelo desta noite ante o Villarreal, para a Taça do Rei, depois de o brasileiro ter saído visivelmente desagradado.

Rodrygo foi substituído aos 56 minutos e, logo depois de Vinícius Jr ter encetado a recuperação do Real, com o 2-1 ao minuto 57, Ancelotti foi junto ao banco com o dedo apontado para Rodrygo e dirigiu-lhe algumas palavras, que esclareceu mais tarde em conferência de imprensa, após a vitória por 3-2 ante o “submarino amarelo”.

«A substituição foi porque ele estava um pouco carregado e preferi não arriscar. Não cumprimentou porque creio que se esqueceu, não acredito que seja por alguma coisa. Disse-lhe para não se esquecer de me cumprimentar quando for substituído», referiu Ancelotti, na sala de imprensa.

Nas imagens captadas pela Movistar+, foi possível ver Ancelotti a dialogar com Rodrygo, de dedo em riste e a dizer. «Tu a mim cumprimentas-me».