O português Carlos Queiroz é o novo selecionador do Qatar, confirmou, na tarde desta segunda-feira, a Federação de Futebol do Qatar.

«Carlos Queiroz é o novo selecionador», refere o organismo, em nota oficial, sem dar conta da duração do contrato.

No entanto, e tal como o Maisfutebol noticiou, o técnico de 69 anos, que sucede ao espanhol Félix Sánchez, acertou um contrato válido até ao final do Mundial de 2026 com o anfitrião do Mundial 2022.

O Qatar é a sétima seleção que o treinador orienta, depois de Portugal (duas vezes), Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Irão (duas vezes), Colômbia e Egito.

OFFICIAL: Carlos Queiroz is the new head coach of #AlAnnabi 🇶🇦👨‍🏫



We wish the Portuguese coach all the best with our national team 💪 pic.twitter.com/ZSN2dCUdGj