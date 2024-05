Carlos Tévez já não é treinador do Independiente de Avellaneda, informou o clube este domingo.

«Queremos informar que Carlos Tévez comunicou ao presidente do clube, Néstor Grindetti, que tomou a decisão de não continuar como treinador do plantel profissional», pode ler-se no comunicado oficial do clube,

Os recentes resultados negativos levaram a uma saída prematura do argentino, com os adeptos a ficaram frustrados com o desempenho na Taça da Liga, conseguindo apenas um sexto lugar. A juntar à má fase, Tevez sofreu uma derrota pesada na primeira jornada da Liga, frente ao Talleres de Córdoba, por 3-1.

Há nove meses no cargo, Tévez fez 55 jogos, tendo registado 20 vitórias, 20 empates e 15 derrotas.