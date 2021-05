A final da Copa do Nordeste 2021, que terminou com vitória do Bahia sobre o Ceará nas grandes penalidades, este sábado, ficou marcada por cenas de pancadaria durante alguns minutos, entre jogadores das duas equipas.

De acordo com a TV Aratu, citada na imprensa brasileira, o jogador do Ceará, Mendoza, foi para cima de Nino Paraíba, jogador do Bahia que ficou fora das opções para a final. Segundo aquele meio, o atleta do Bahia celebrava a conquista, quando foi empurrado pelo colombiano, na situação que terá originado um sem fim de pontapés, socos e empurrões.

Só ao final de alguns minutos é que a situação ficou sanada, com a comitiva do Bahia a permanecer no relvado da Arena Castelão, para a cerimónia de entrega das medalhas e da taça.