O Celta de Vigo empatou esta segunda-feira em Pamplona, frente ao Osasuna, no jogo de encerramento da segunda jornada da Liga Espanhola. A partida acabou com um nulo, apesar do Osasuna ter estado quase sempre mais perto do golo.

O ex-benfiquista Franco Cervi começou o jogo no banco do Celta de Vigo, tendo entrado em campo aos 61 minutos (foi a primeira aposta do treinador Eduardo Coudet), curiosamente para o lugar de outro ex-benfiquista: o espanhol Nolito.

Matias Dituro, o guarda-redes do Celta de Vigo, acabou por ser o melhor em campo, sendo que as duas equipas ainda não ganharam: o Celta somou o primeiro ponto na Liga Espanhola, enquanto o Osasuna tem dois pontos em dois jogos.