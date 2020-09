O Al Nassr, de Rui Vitória, empatou esta segunda-feira na deslocação ao terreno do Al Sadd (1-1), do Qatar, em jogo da Liga dos Campeões asiática.

A equipa saudita do antigo treinador do Benfica marcou primeiro, por Al Ghannam, aos 22 minutos. No entanto, a três minutos dos 90, o Al Sadd, orientado pro Xavi Hernández, chegou ao empate através de um golo de Bounedjah.

Com este resultado, o Al Nassr segue líder do grupo D da Champions da Ásia a uma jornada do fim da fase de grupos, com 11 pontos. O Al Sadd é segundo, com nove. Em terceiro está o Sepahan, com três pontos, ao passo que o Al Ain é último com apenas um.