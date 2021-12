O sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões ditou um PSG-Manchester United e, por isso, o reencontro entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi em campo, num duelo que ao longo da última década e meia marcou fortemente a história do futebol mundial.

O duelo entre franceses e ingleses vai, por certo, engordar a história dos duelos entre Ronaldo e Messi, que até ao momento é favorável ao argentino a nível individual.

Em 36 encontros entre ambos, a maioria deles quando Ronaldo estava no Real Madrid e Messi no Barcelona, o argentino venceu por 16 ocasiões e Ronaldo venceu por 11 vezes, tendo ainda havido nove empates.

Além disso, Messi também marcou mais do que o português, mas aqui com uma diferença bem mais ténue: 22 golos do argentino, para 21 de Ronaldo.

A última vez em que ambos se encontraram também foi na Liga dos Campeões e na época passada, nos duelos entre Juventus e Barcelona, os antigos clubes de Ronaldo e Messi, respetivamente.