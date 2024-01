Wayne Rooney já não é treinador do Birmingham.

Depois da derrota em casa do Leeds (3-0) na última noite, o antigo internacional inglês foi despedido e deixa para trás um registo negativo que «não correspondeu às expectativas», no entendimento do clube. Quando Rooney chegou, em outubro, a equipa estava no sexto lugar do Championship e já caiu para o 20.º posto.

No total, Rooney liderou a equipa em 15 jogos, tendo conquistado apenas duas vitórias, além de amealhar quatro empates e sofrer nove derrotas.

Na carreira como treinador, a antiga estrela do Manchester United, de 38 anos, passou ainda pelo Derby County e DC United.