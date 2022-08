Chelsea e Aston Villa confirmaram nesta terça-feira que chegaram a acordo para a transferência do promissor Carney Chukwuemeka, a título definitivo.

Em comunicado, os «blues» informam que «o jovem de 18 anos recebeu permissão para viajar para Londres para discutir termos pessoais e passar por um exame médico».

Aston Villa and Chelsea can confirm that the clubs have reached an agreement for the permanent transfer of Carney Chukwuemeka.



The 18-year-old has been given permission to travel to London to discuss both personal terms and undergo a medical.