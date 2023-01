Depois de três derrotas consecutivas, o Chelsea reencontrou o caminho das vitórias, ao levar a melhor no dérbi de Londres diante do Crystal Palace, com um triunfo por 1-0.

Expulso na última jornada do campeonato inglês, João Félix assistiu à partida nas bancadas, tal como o ucraniano Mykhailo Mudryk, o mais recente reforço do blues, que poderá custar 100 milhões de euros e foi apresentado ao intervalo em pleno relvado.

Mudryk já foi apresentado em Stamford Bridge 🇺🇦#PremierELEVEN pic.twitter.com/fwUahJXNVs — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) January 15, 2023

Graham Potter, com muitas dores de cabeça para montar a equipa devido às várias lesões que afetam o plantel, promoveu a estreia do defesa-central Benoit Badiashile. Ainda assim, as figuras do jogo viriam a ser outras: Kepa, pelas defesas importantes ao longo da partida, e Kai Havertz, o jogador que ditou o desfecho do encontro.

Aos 64 minutos, num pontapé de canto, Conor Gallagher combinou com Hakim Ziyech e o marroquino cruzou para um cabeceamento certeiro do alemão, que regressou aos golos depois de quatro jogos sem marcar.

KAI 💥 Que cabeçada 😮‍💨



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @ChelseaFC 1 x 0 @CPFC



🎁 𝙐𝙣𝗕𝗼𝘅𝗶𝗻𝗴 𝗗𝗮𝘆: A primeira mensalidade é oferta da ELEVEN ao aderires ao passe anual

👉 https://t.co/7qOD0Miooh#PremierELEVEN pic.twitter.com/B11zLaYHkM — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) January 15, 2023

Com esta vitória, o Chelsea apanha o Liverpool no nono lugar, ambos com 28 pontos, embora os reds tenham menos um jogo disputado. Já o Crystal Palace, é 12.º classificado.

Fulham de Marco Silva e Palhinha interrompe ciclo vitorioso

Também neste domingo, duas das grandes sensações da temporada na Premier League defrontaram-se no St. James’ Park. A equipa da casa, o Newcastle, venceu o Fulham de Marco Silva (1-0) e colocou ainda mais pressão no Manchester City.

Aos 69 minutos, os cottagers beneficiaram de um penálti e Mitrovic até converteu, mas o avançado sérvio escorregou no momento do remate e deu dois toques na bola, pelo que o golo foi imediatamente invalidado.

A um minuto dos 90, os magpies conseguiram mesmo chegar ao golo da vitória, após uma combinação na área entre os atacantes Callum Wilson e Isak, com o sueco a finalizar de cabeça.

Já após o apito final, Marco Silva discutiu com o árbitro e viu cartão amarelo.

O Fulham, que contou com João Palhinha a titular, interrompe um ciclo de cinco triunfos consecutivos, mas mantém-se no sexto lugar, com 31 pontos. Por sua vez, o Newcastle ocupa o terceiro posto, com 38 pontos, menos um do que o Manchester City, que ainda tem um jogo por disputar.