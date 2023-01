O Liverpool vive um momento muito delicado. Depois da derrota em casa do Brentford, os «reds» perderam por 3-0 contra o Brighton, fora de portas, numa partida da 20.ª primeira jornada da Premier League.



Sem Van Dijk, Darwin, Díaz, Jota e Firmino e com Fábio Carvalho no banco, a equipa de Klopp foi dominada pelos «seagulls». A melhor notícia para o emblema de Merseyside foi não estar a perder ao intervalo. De resto, o conjunto de De Zerbi ainda viu o árbitro assinalar uma grande penalidade a seu favor por falta de Alisson sobre um adversário mas o árbitro reverteu a decisão com a ajuda do VAR.



Logo no arranque da segunda metade, o Brighton adiantou-se no marcador por Solly March. Tudo começou num mau de passe de Matip para Henderson, os «seagulls» aproveitaram para marcar: Mitoma assistiu Solly March (53m).

O extremo do Brighton assumiu-se rapidamente como a figura do encontro ao bisar volvidos cinco minutos. Depois de se ter aberto uma cratera no corredor central, Ferguson destacou o inglês e este, em jeito, bateu Alisson pela segunda vez.

O 3-0 chegou aos 82 minutos, numa fase em que o Liverpool já estava entregue. Danny Welbeck, regressado de lesão, fez o que quis de Joe Gómez e fuzilou Alisson, fixando o resultado final.



Com esa vitória, o Brighton chegou aos 30 pontos e ultrapassou o Liverpool (28 pontos) no sétimo lugar.