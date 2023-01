O guarda-redes do Chelsea, Kepa, teceu rasgados elogios a João Félix, novo jogador dos blues, que ainda só cumpriu um jogo pela equipa, já que foi expulso na estreia diante do Fulham.

«Como sigo a liga espanhola, até porque vim de lá, já o conhecia muito, mas não pessoalmente. É um jogador diferenciado, vê o futebol de uma maneira alegre. Tem muita qualidade e creio que nos vai ajudar muitíssimo. Nos poucos treinos que leva connosco e no jogo do outro dia nota-se que cada vez que toca na bola vê-se algo diferente», disse o guarda-redes espanhol aos microfones da Eleven Sports, após o triunfo do Chelsea em Stamford Bridge, sobre o Crystal Palace (1-0).

«O que pode fazer na Premier? Esperemos que muito e nos ajude muito, que se sinta bem na equipa e que desfrute. Um jogador da sua qualidade quando desfruta nota-se logo», acrescentou.