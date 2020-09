Um golo do futebolista brasileiro Hulk permitiu ao Shanghai SIPG, clube treinado por Vítor Pereira, vencer esta terça-feira na deslocação ao Shijiazhuang, por 1-0, em jogo da 12.ª jornada da primeira liga da China.

Naquela que foi a terceira vitória seguida da equipa no campeonato, o ex-FC Porto assinou o único golo do encontro na segunda parte, aos 72 minutos.

Os comandados do técnico luso, que já asseguraram um lugar na fase final do campeonato, lideram o grupo B, com 29 pontos, mais quatro que o Beijing Guoan, segundo classificado com 25. Apuram-se os primeiros quatro classificados do grupo.