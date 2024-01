O APOEL continua líder da liga cipriota, mas viu a sua série de vitória interrompida, ao empatar fora de casa com o Apollon Limassol.

O avançado português Pedro Marques foi titular na equipa da casa, tendo saído aos 81 minutos.

O Apollon, adversário tradicionalmente difícil para o APOEL, chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos do argentino Israel Coll, aos 32 minutos, e do nigeriano Ekpolo, quatro minutos depois.

O APOEL, com o adjunto José Domínguez a orientar a equipa, reagiu na segunda parte e reduziu a desvantagem logo aos 47 minutos, pelo brasileiro Marquinhos.

O empate só surgiu aos 90+6, com um golo do georgiano Kvilitaia.

O APOEL continua líder destacado, com 39 pontos, mais cinco do que o Anorthosis, que joga mais tarde.

O Apollon é sétimo com 26 pontos.