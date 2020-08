Chris Smalling despediu-se da Roma com uma mensagem emocionada no seu Twitter. O jogador, emprestado pelo Manchester United, não vai fazer parte do elenco romano para o que falta da Liga Europa.

«Estou destroçado por não poder acabar o que começámos esta época. Experienciar o amor que me mostraram num tão curto espaço de tempo foi extra especial e não vai ser esquecido. Quero agradecer a todos os jogadores e staff a melhor das sortes no jogo frente ao Sevilha. DÁ-LHE ROMA!», escreveu o defesa central.

Muita dúvida se gerou à volta do futuro do defesa, que acaba por regressar ao Manchester United. Em Itália, relançou a sua carreira com prestações de alto nível, fazendo parte da equipa em 30 ocasiões, marcando três golos.

I’m gutted that I can’t finish what we started this season. To experience the love shown to me in such a short time was extra special and it will not be forgotten. I want to thank and wish all the players and staff the best of luck against Sevilla. DAJE ROMA! 💛❤️ 🐺 pic.twitter.com/9vHfpWUNsz