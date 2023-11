O pai de Luis Díaz foi libertado pelo Exército de Libertação Nacional (ELN) e teve um reencontro emotivo com a família.

Ao chegar a casa, Luis Manuel Díaz tinha à sua espera vários amigos e familiares. O pai do extremo colombiano, ex-FC Porto, não conteve a emoção e abraçou quem o esperava, além de ter pronunciado algumas palavras de agradecimento.

O pai do jogador do Liverpool esteve sequestrado durante 13 dias, depois de ter sido raptado em Barrancas, no departamento de Guajira. A mãe de Luis Díaz, Cilenis Marulanda, também foi sequestrada, mas acabou por ser libertada algumas horas depois.