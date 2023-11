Luis Díaz voltou a jogar pelo Liverpool, marcou, este domingo, o golo do empate dos «Reds» já nos descontos e celebrou um uma mensagem emotiva na camisola: «Libertem o meu papá.»

Já após o jogo, o extremo ex-FC Porto publicou um comunicado nas suas redes sociais em que faz o pedido para que o Exército de Libertação Nacional liberte o seu pai.

O internacional colombiano destaca o «inferno» que a sua família tem vivido nos últimos dias com a ausência do seu «pilar», Luis Manuel Díaz, também conhecido por «Mane».

«Este golo é pela liberdade do meu pai e de todos os sequestrados do meu país», escreveu o jogador de 26 anos na legenda da publicação.

De referir que, segundo notícias publicadas na Colômbia, o grupo guerrilheiro já anunciou que irá libertar o pai do jogador, que está sequestrado desde o dia 28 de outubro.

O comunicado de Luis Díaz na íntegra:



«Hoje não vos fala o jogador de futebol. Hoje quem está a falar é Lucho Díaz, o filho de Luis Manuel Díaz. Mané, o meu pai, é um trabalhador incansável, o pilar da nossa família e está sequestrado. Peço à ELN [Exército de Libertação Nacional] que libertem o meu pai, e aos organismos internacionais que intercedam pela sua libertação.

A cada segundo, cada minuto, cresce a nossa angústia; a minha mãe, os meus irmãos e eu estamos desesperados, angustiados e sem palavras para descrever o que estamos a sentir neste momento. Este sofrimento só terminará quanto o tivermos novamente em casa. Suplico que o libertem de imediato, respeitando a sua integridade e terminando o quanto antes com esta dolorosa espera. Em nome do amor e compaixão, pedimos que reconsiderem as vossas ações e nos permitam tê-lo de volta connosco.

Agradeço aos colombianos e à comunidade internacional por todo o apoio recebido. Obrigado por tantas demonstrações de carinho e solidariedade neste momento tão difícil em que se encontram muitas famílias do nosso país.»