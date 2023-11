Juan Carlos Cuéllar, gestor de paz do Exército de Libertação Nacional (ELN) da Colômbia, garantiu esta sexta-feira que o pai de Luis Díaz vai ser libertado «o quanto antes».

É a primeira vez que o ELN assume responsabilidade pelo rapto do pai e da mãe do jogador do Liverpool, sendo que a mãe, Cilenis Marulanda, acabou por ser libertada algumas horas depois.

Luis Manuel Díaz, o pai, está em cativeiro desde 28 de outubro, depois de ter sido raptado em Barrancas, no departamento de La Guajira.

Agora, a imprensa colombiana avança que o progenitor do ex-jogador do FC Porto pelo capturado pela Frente de Guerra Norte do Exército de Libertação Nacional.

A responsável pela operação seria Patricia, uma guerrilheira de 40 anos, cabecilha da Frente de Guerra Norte.

De acordo com as informações disponíveis, Patrícia - não lhe é conhecido o nome de família - integra o ELN desde 2006 (teria como tal 23 anos), tendo passado por diferentes grupos da estrutura.

A guerrilheira começou na Frente Francisco Javier Castaño, integrando posteriormente a Comisión Mixta Libardo

Em 2015, Patricia tornou-se cabecilha da Frente 6 de Diciembre e, no ano seguinte, passou a fazer parte da Comissão de Finanças do Estado Maior da Frente de Guerra Norte da ELN, assumindo hoje em dia as funções de cabecilha do grupo.