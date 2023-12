Nem sempre bater um recorde pode ser motivo de festejo… e é o caso do Colónia, que foi multado em 595 mil euros, valor recorde no campeonato alemão, por utilização de engenhos pirotécnicos e arremesso de objetos para o relvado, por parte dos adeptos, num jogo da liga.

O uso de pirotecnia é comum no futebol alemão, mas esta é a penalização mais elevada de sempre por comportamento de adeptos, apesar de um terço do valor poder ser investido em medidas de segurança do clube, segundo a federação alemã (DFB).

A sanção foi comunicada no seguimento dos incidentes ocorridos na receção do Colónia ao Borussia Mönchengladbach (3-1), a 22 de outubro, mas o clube multado admite que vai recorrer do caso e esperar uma redução do castigo, considerando que o mesmo é de «enorme prejuízo financeiro».

Na segunda-feira, o Bayern Munique também foi castigado, mas com uma multa menor, no valor de 40 mil euros e um jogo à porta fechada na Liga dos Campeões, com pena suspensa durante dois anos