O Canadá foi afastado nos quartos de final da Liga das Nações da CONCACAF, a confederação de futebol da América do Norte e Caraíbas.

A seleção canadiana tinha vencido o jogo da primeira mão, na Jamaica, por 2-1, mas agora batida em casa por 3-2. Os golos fora de casa serviram de fator de desempate.

Na madrugada desta quarta-feira, com o portista Stephen Eustáquio a titular (ao lado de estrelas como Alphonso Davies ou Jonathan David) o Canadá até se adiantou no marcador, com um golo do jogador de Bayern de Munique, aos 25 minutos.

A Jamaica, no entanto, virou o resultado na segunda parte, com dois golos de Shamar Nicholson, jogador do Clermont, pouco depois dos 60 minutos.

O Canadá ainda empatou, por Ismael Koné, mas a Jamaica garantiu a vitória com uma grande penalidade convertida por Bobby De Cordova-Reid, jogador do Fulham de Marco Silva.

Steven Vitória, do Chaves, não saiu do banco de suplentes do Canadá.

Com o empate (4-4) na eliminatória, foram os golos marcados fora que fizeram a diferença. A Jamaica vai defrontar o Panamá nas meias-finais da competição.