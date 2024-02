O treinador português Vítor Pereira colocou o Corinthians em tribunal e reclama um valor a rondar os 1,4 milhões de euros, por pagamentos em atraso, entre os quais subsídio de férias e o 13.º mês.

A queixa do técnico luso deu entrada no Tribunal Regional do Trabalho 2, em São Paulo.

Segundo o Globoesporte, o contrato do treinador com o clube, que durou entre março e dezembro de 2022, estava fixado num valor mínimo de 2,8 milhões de euros. Vítor Pereira informou o Corinthians, em março de 2023, que pretendia receber 487,2 mil euros, o montante que equivale à diferença entre aquilo que lhe foi pago e o valor mínimo estabelecido no contrato.

Em resposta, o clube brasileiro reconheceu que devia 44 mil euros e alegou que a restante verba era relativa ao fundo de garantia e já estava incluída no salário que foi pago mensalmente.

A defesa de Vítor Pereira alega que os valores já incluídos no contrato eram relativos a horas extras, devido aos jogos e viagens.

O técnico português também entrou com um processo na FIFA e o Tribunal Arbitral do Desporto condenou o Corinthians a pagar 487,2 mil euros. Contudo, Vítor Pereira entende que o valor que tem a receber é maior, tendo argumentado que o clube deve montantes relativos a vários pressupostos previstos na lei brasileira.

Vítor Pereira deixou o Corinthians e, mais tarde, assumiu o comando do Flamengo. O técnico português, agora, está perto de mudar-se para o Al Shabab.