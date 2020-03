O FC Pro Vercelli 1892, clube da Série C da liga italiana, decidiu suspender todas as atividades, incluindo os treinos das equipas e a participação nos jogos do campeonato, mesmo que venham a perder pontos por falta de comparência. O presidente do clube diz que a decisão é para levar a sério e vai manter-se enquanto a epidemia do coronavírus não estiver totalmente controlada em Itália.

Enquanto a liga italiana estuda a possibilidade de suspender a Série A a partir desta terça-feira, Massimo Secondo, o presidente do modesto clube de Vercelli, da região de Piemonte, decidiu, desde já, proteger a sua equipa.

«É muito perigoso e irresponsável continuarmos desta maneira. Não quero assumir o risco de colocar em perigo a saúde destes rapazes, dos seus amigos, familiares e conhecidos. Os jogos e os treinos que juntam 25 ou 30 jogadores são perigosos e não podem ser organizados nestas condições», destacou o dirigente em conferência de imprensa.

Os jogadores do FC Pro Vercelli 1892 vão, apesar de tudo, continuar a treinar, mas «sozinhos ou no máximo em grupo de quatro», para que estejam prontos a regressar à competição no final da epidemia. «Se tivermos de perder jogos por falta de comparência, vamos perder sem problema. A segurança das pessoas está antes de tudo o resto», referiu ainda Secondo.