O antigo avançado do FC Porto, Cristian Tello, vai prosseguir a carreira no futebol saudita, tendo sido apresentado esta quarta-feira como reforço do Al Fateh, até 2024.

O internacional espanhol, de 31 anos, alinhou no último ano nos Los Angeles FC, da Major League Soccer (MLS), mas fez apenas cinco jogos.

Antes disso, Tello, que é formado no Barcleona, passou cinco temporadas no Betis, duas na Fiorentina e uma e meia no FC Porto, entre 2014 e 2016.