O futebolista português Fábio Silva é reforço do PSV Eindhoven, por empréstimo do Wolverhampton. Os dois clubes oficializaram o acordo, na manhã desta quarta-feira, bem como o regresso de Ki-Jana Hoever ao emblema inglês.

«O avançado Fábio Silva juntou-se ao PSV por empréstimo até ao final da época, terminando o seu período no Anderlecht», refere o Wolverhampton, em comunicado.

O PSV também já deu conta da chegada do ex-FC Porto e, por outro lado, do fim antecipado do empréstimo do lateral-direito Ki-Jana Hoever, que assim volta ao clube inglês.

«O período de empréstimo de Ki-Jana Hoever, emprestado pelo mesmo clube na primeira metade da época, será encerrado imediatamente», indica o PSV.

No clube dos Países Baixos, Fábio Silva vai vestir a camisola com o número dez.

Tal como o Maisfutebol noticiou, Fábio Silva estava a caminho do PSV. O treinador do emblema belga, Brian Riemer, já tinha dado conta da saída do internacional sub-21 português, embora negando qualquer conflito com o jogador, contrariando as informações veiculadas na imprensa belga.



Nos 32 jogos que disputou ao serviço do Anderlecht, Fábio Silva marcou 11 golos e fez duas assistências.

O treinador do PSV, Ruud Van Nistelrooy, já tinha adiantado que contava ter Fábio Silva já para o jogo do próximo sábado.