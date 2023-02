Cristiano Ronaldo foi associado a vários clubes antes de assinar pelo Al Nassr, entre eles o Borussia Dortmund. O diretor-geral dos germânicos, Carsten Cramer, foi questionado acerca do português e considerou que este não encaixava na filosofia do clube.



«O valor do Borussia Dortmund não depende do número de seguidores nas redes sociais. Somos um clube de futebol, essa é a ideia mais importante. Podemos ter as melhores ideias de marketing do mundo, mas se depois perdemos 3-0 contra o Friburgo em casa...Não funciona. Mesmo com a melhor apresentação da marca, o que interessa é o produto final», defendeu, em declarações num podcast da «Kicker».



«É uma benção termos adeptos. Que marca é que tem adeptos? A maioria tem clientes. (...) Vendemos 500 mil camisolas por ano para as pessoas usarem nos seus tempos livres. Eles tornam-se embaixadores do Borussia Dortmund. Não há luxo maior», acrescentou ainda.



Cristiano Ronaldo acabou por mudar-se para a Arábia Saudita. Para já leva cinco golos e duas assistências em cinco jogos pelo Al Nassr.