O futebolista português Cristiano Ronaldo garantiu, através de uma mensagem nas redes sociais, estar feliz com o primeiro golo em jogo oficiais ao serviço do Al Nassr, apesar do empate ante o Al Fateh, esta sexta-feira (2-2).

«Feliz por marcar o meu primeiro golo na liga saudita. Um grande esforço de toda a equipa para alcançar um importante empate num jogo muito difícil», pode ler-se, na mensagem de Ronaldo.

O português fez, ao seu terceiro jogo oficial pelo Al Nassr, o 2-2 final na visita ao Al Fateh, em jogo a contar para a 15.ª jornada.