O futebolista argentino Paulo Dybala recordou os «três anos bons» que teve com o português Cristiano Ronaldo na Juventus e confessou ter dito ao agora jogador do Al Nassr que o odiava quando era criança, quando apoiava o compatriota Lionel Messi.

«Com o Cristiano foram três bons anos, a equipa era muito forte e ele dava-nos algo a mais», começou por dizer, em declarações à DAZN, no mais recente episódio do programa DAZN Heroes.

«Na Argentina a rivalidade entre Messi e Cristiano é muito sentida e, obviamente desde criança estive sempre do lado do Messi», prosseguiu, antes de contar o que disse a Ronaldo.

«Uma vez em que íamos para um jogo, eu estava no fundo do avião e ele estava sentado mais à frente. A determinada altura do voo, ele veio falar comigo sobre futebol e muitas outras coisas. Falávamos da vida em geral e a dada altura eu disse-lhe: “Eu praticamente desde criança que te odiava”. E riamo-nos disso. Sempre tivemos uma boa relação e um bom diálogo», concluiu.