Depois de garantir o título de campeão italiano na última jornada, a Juventus perdeu esta quarta-feira na deslocação a Cagliari, por 2-0, em jogo da 37.ª e penúltima jornada da Liga italiana, a Serie A.

Com o português Cristiano Ronaldo a titular, à procura de golos na luta pelo estatuto de melhor marcador em Itália e da Bota de Ouro de 2019/2020, a Juventus cedo ficou em desvantagem. Um golo de Gagliano, aos oito minutos, adiantou a equipa orientada por Walter Zenga.

Em cima do intervalo, Giovanni Simeone, filho do técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, assinou o 2-0 (45+2m), complicando mais a tarefa da Juventus para a segunda parte, na qual nada mudou no marcador.

Ronaldo, que acabou por alinhar nos 90 minutos, ficou em branco pela quinta vez em 13 jogos oficiais após a retoma e está mais longe de Ciro Immobile. O avançado da Lazio marcou esta quarta-feira na vitória frente ao Brescia, chegou aos 35 golos, isolou-se na luta pela Bota de Ouro ao ultrapassar Lewandowski e, a nível interno, tem agora mais quatro tentos que Ronaldo, que tem 31. O português precisa, por isso, de marcar mais quatro golos do que Immobile na 38.ª e última jornada para tirar o troféu individual ao dianteiro italiano.

O jogo marcou a estreia absoluta de Luca Zanimacchia e Daouda Peeters na equipa principal da Juventus em jogos oficiais: o avançado italiano de 22 anos entrou aos 61 minutos e o médio belga de 21 anos ao minuto 76.

Já a Roma, de Paulo Fonseca, garantiu o quinto lugar no campeonato ao vencer o Torino, no Olímpico de Turim, por 3-2. Dzeko (16m), Smalling (23m) e Diawara, de penálti (61m) fizeram os golos da equipa romana. Berenguer (14m) e Singo (66m) faturaram para os locais. Na compensação, Dzeko viu um golo anulado com recurso ao vídeo-árbitro.

No outro jogo da noite, a Fiorentina recebeu e goleou o Bolonha por 4-0. No Estádio Artemio Franchi, após o nulo ao intervalo, um hat-trick de Federico Chiesa - aos 48, 54 e 89 minutos - e um tento de Milenkovic, aos 74, decidiram o jogo a favor da equipa de Florença, que apanhou o Parma no 10.º lugar, com 46 pontos. A equipa de Bruno Alves perdera na terça-feira, diante da Atalanta.

