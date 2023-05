Cristiano Ronaldo foi o autor do golo da vitória do Al Nassr contra o Al Shabab, resultado que impediu que o Al Ittihad celebrasse a conquista do título saudita já esta terça-feira. No final do encontro, o internacional português mostrou-se «feliz» pela reviravolta conseguida pela equipa.



«Estou muito feliz. A equipa fez um jogo fantástico. Depois de estar a perder 2-0, não é fácil. Acreditámos até final e marcámos três golos. Parabéns a toda a equipa», começou por dizer na zona de entrevistas rápidas.



O avançado, de 38 anos, destacou o crescimento da Liga saudita e apontou que esta, em breve, estará no lote das cinco melhores a nível mundial.



«A Liga saudita está muito melhor e para o ano vai ser ainda melhor. Passo a passado, esta liga será top-5 mundial. Precisam de tempo, jogadores e infraestruturas, mas este país tem um potencial enorme e pessoas fantásticas. A Liga vai ser muito boa», defendeu.



Veja a flash interview de Ronaldo: