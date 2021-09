O agente do futebolista Donny Van de Beek, Guido Albers, considera que a chegada do português Cristiano Ronaldo ao Manchester United para a época 2021/2022 pode ditar uma perda de espaço do médio holandês nas opções do treinador Ole Gunnar Solskjaer.

Em declarações ao programa Rondo, do canal televisivo Ziggo Sport, Albers afirmou ter conversado com Solskjaer e com o clube «no verão», para mudar para melhor a situação do ex-Ajax, mas daí saiu que uma eventual saída dos red devils estaria fora de questão.

Contudo, foi com a chegada de Ronaldo a Manchester que Albers contactou de novo o clube inglês para encontrar uma solução no mercado.

«Esse negócio [Ronaldo] foi feito em 48 horas. Foi uma surpresa para todos no clube. Então, entrámos em contacto porque vimos a tempestade a chegar. Pogba joga na esquerda e, com a chegada do Ronaldo, significa mais um jogador no meio, com o Pogba a afastar-se da esquerda», disse Albers, que disse que a possibilidade Everton parecia afigurar-se então para Van de Beek.

«Na noite de segunda-feira [no final do mercado], recebemos um telefonema do Solskjaer e da direção, a informar que era inegociável», contou.

Na primeira época no United, Van de Beek fez 36 jogos e um golo, mas foi suplente utilizado em 21 desses jogos, tendo apenas feito um total de 1460 minutos, isto é, uma média de pouco mais de 40 minutos por jogo.