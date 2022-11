Dani Alves marcou uma era na posição de lateral-direito e vê alguns jogadores, entre os quais um português, com capacidade para o sucederem, embora prefira não colocar uma pressão desmedida nos mais jovens.

«Ser o próximo é muito difícil e dizer isso coloca uma pressão sem sentido nos jogadores. É difícil ser o Dani Alves, Cafu, Carlos Alberto. Façam a sua própria história. Sou muito fã do João Cancelo, o Reece James é brutal», revelou, numa entrevista ao The Guardian.

«As pessoas erram porque não conhecem o futebol. O que é um lateral defensivo? O que é um lateral ofensivo? Depende das características da equipa. Falando do Trent Alexander-Arnold, é um jogador que adoro, porque, tão importante quanto o jogador que consegue driblar cinco jogadores, é aquele que consegue driblá-los com um único passe. O efeito é o mesmo, mas com uma diferença: é mais rápido», acrescentou.

Dani Alves, de 39 anos, esteve ao serviço dos mexicanos do Pumas na última época. Está agora entre os 26 convocados do Brasil, que se estreia esta quinta-feira no Mundial 2022.