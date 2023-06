Com 15 golos na época de estreia, Darwin Núñez ainda não convenceu no Liverpool, mas o antigo jogador dos reds Lucas Leiva acredita que o ex-Benfica vai melhorar na próxima temporada. O brasileiro revelou que conversou recentemente com Luis Suárez e o uruguaio elogiou o compatriota.

«Ele disse-me que o Darwin é um menino tímido, muito calmo, muito quieto, mas é um jogador que quer melhorar a toda a hora», começou por dizer Lucas Leiva aos meios de comunicação do Liverpool.

«É um marcador de golos, disso não temos dúvidas. Com a sua velocidade, acho que será importante ajudá-lo a alcançar o que deseja nesta temporada. O Darwin, na sua primeira temporada, foi ótimo. Sabemos como é difícil chegar e jogar, as exigências são muito altas, a maneira como o Liverpool joga é diferente. Acho que ele se saiu bem», prosseguiu.

«Claro que na segunda temporada estamos todos ansiosos para vê-lo a melhorar novamente, porque ele é jovem, é rápido e pode marcar golos. Espero que este ano seja uma temporada ainda melhor para ele», concluiu.

Darwin, recorde-se, foi transferido do Benfica para o Liverpool no verão passado por 75 milhões de euros, mais 25 milhões em objetivos.