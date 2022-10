O uruguaio Darwin Núñez atingiu a velocidade mais alta entre todos os jogadores da Premier League, ao correr a 36.5 km/h.

De acordo com a plataforma Opta, esta marca foi atingida logo no encontro de estreia no campeonato inglês, diante do Fulham, onde até marcou um golo. Uma verificação que contraria, assim, a informação que circulava nas redes sociais de que o ex-Benfica teria atingido os 38km/h na última partida, frente ao West Ham, o que o tornaria no jogador mais veloz da história da Premier League, desde que há medição deste dado.

O top-5 dos 'sprints' mais rápidos da Opta nesta temporada inclui também um português: Diogo Dalot já correu a 35.8 km/h esta época, ao serviço do Manchester United. Além de Darwin, o lateral-direito é apenas superado por Gabriel Martinelli (35.9), do Arsenal.

Seguem-se Allan Saint-Maximin (35.7) e Jack Stacey (35.6), do Newcastle e Bournemouth, respetivamente.