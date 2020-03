O treinador do Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, vai encontrar pela primeira vez Diego Armando Maradona na qualidade de técnico e, na antevisão ao embate frente ao Gimnasia, deixou elogios à lenda argentina.

Russo sublinhou que considera «El Pibe» como o melhor do mundo… sem fair-play.

«Primeiro defrontei-o enquanto rival e depois como companheiro. Digo sempre que ele foi o melhor jogador do mundo sem fair-play e essa é uma diferença muito grande. Nunca o defrontei enquanto treinador. É um ídolo do Boca. Desde sempre que tive o maior dos respeitos e agradeço-lhe porque foi ele e o Coppola [n.d.r: agente de Maradona] quem me abriram as portas do Nápoles. Tenho memória», disse o ex-companheiro de Maradona, em conferência de imprensa.

O Boca Juniors, que está a um ponto do rival River Plate (46 para 45), vai jogar contra o Gimnasia na 23.ª jornada, o último jogo do campeonato argentino. Os adeptos prepararam, também, uma homenagem a Maradona para o início do jogo. O River vai deslocar-se ao Atlético Tucumán na defesa da liderança.