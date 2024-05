Num final de campeonato impróprio para cardíacos, o Midtjylland levou a melhor e festejou o título pela quarta vez na sua história.

A equipa do ex-Benfica Franculino Djú chegou à última jornada com os mesmos pontos do Brondby, que só precisava de empatar frente ao Aarhus para ser campeão, porque tinha vantagem na diferença entre golos marcados e sofridos, mas escorregou.

O Midtjylland até esteve a perder na receção ao Silkeborg, por 2-0, ao intervalo, mas iniciou a recuperação com golos de Franculino Djú (46m), Brynhildsen (48m) e Simsir (52m), antes de sofrer o empate, aos 82.

Já o Brondby, esteve a vencer, porém, permitiu o empate e deixou escapar a liderança aos 78 minutos, ao sofrer o 3-2 na receção ao Aarhus.

O Midtjylland fechou o campeonato na primeira posição, com 63 pontos, apenas mais um do que o Brondby.

No outro duelo do dia, o Copenhaga, campeão nas duas últimas épocas, empatou com o Nordsjaelland (1-1) e ficou em terceiro, com 59 pontos.