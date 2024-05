Com um golo já em tempo de descontos, o Empoli venceu a Roma (2-1) e assegurou a permanência na liga italiana.

O Empoli entrou para a 38.ª e última jornada no 18.º lugar, o primeiro da «zona vermelha» da classificação, apenas à frente dos já despromovidos Sassuolo e Salernitana. Contudo, ao vencer os «giallorossi», ultrapassou o Frosinone, que perdeu por 1-0 na receção à Udinese e caiu para a Serie B.

Matteo Cancellieri abriu o marcador aos 13 minutos, mas a Roma empatou ainda na primeira parte (45+1m). Ao terceiro minuto do tempo de compensação do segundo tempo, o senegalês M'Baye Niang apontou o golo que selou a manutenção do Empoli.

A Roma, diga-se, manteve-se no sexto lugar, falhando o acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada, imediatamente à frente da Lazio, que empatou 2-2 na receção ao Sassuolo.

O campeão Inter despediu-se com um empate (2-2) em Verona, que contou com os portugueses Rúben Vinagre e Daniel Silva.

Marko Arnautovic abriu e fechou a contagem para os «nerazzurri» (10 e 45+1m), ao passo que os anfitriões marcaram por Tijjani Noslin (16m) e Tomas Suslov (37m)

Também este domingo, além do triunfo da Atalanta, que valeu ao Benfica o apuramento direto para a Champions, o Nápoles não foi além do nulo em casa, com o Lecce.