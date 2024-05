O Midtjylland saltou para a liderança do campeonato dinamarquês, a duas jornadas do fim, ao vencer por 2-1 no reduto do Copenhaga.

O ex-Benfica Franculino Djú abriu caminho à vitória dos forasteiros, com um golo aos 23 minutos – o 15.º esta temporada. O jovem avançado assistiu ainda Charles (37m) para o segundo golo.

Já na reta final do encontro, Diogo Gonçalves (87m) reduziu para a equipa da casa, de penálti.

O Midtjylland é o primeiro classificado do campeonato dinamarquês, com 61 pontos, mais dois do que o Brondby, que é segundo classificado, enquanto o Copenhaga é terceiro, com 58 pontos.