O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, salientou esta sexta-feira a resiliência do futebolista português Diogo Jota, que vai falhar os próximos jogos da equipa e também o Mundial 2022 ao serviço de Portugal devido a lesão nos gémeos.

«Ele é incrivelmente duro, para ser honesto. É inacreditável», afirmou o técnico alemão, em declarações aos canais do Liverpool, publicadas ao início desta tarde.

Klopp revelou ainda como reagiu quando viu Jota de muletas, na quinta-feira.

«Quando eu o vi ontem de muletas e ele queria dar-me um aperto de mão, eu tive de dar-lhe um abraço. Eu disse: “É mais por mim do que por ti, para ser honesto”, porque é uma pena toda a situação. Como aconteceu, por ter acontecido, quando aconteceu, essas coisas todas», continuou Klopp.

«Mas ele é incrivelmente forte. É um modelo a seguir. Ele encara as coisas assim: “Não podes mudar mais isto, então vamos trabalhar a partir daqui”. Apoiamo-lo tanto quanto possível, mas nós que estamos envolvidos no futebol profissional sabemos o quão solitárias podem ser as fases de reabilitação, porque passas muito tempo no centro de treinos para a recuperação, mas todo o tempo restante é longo, quando estás em casa. Mas sabemos que com o bebé dele, com a sua senhora e com os cães ele está em boas mãos», disse Klopp.