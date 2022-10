Jurgen Klopp voltou a abordar o momento de Darwin Núñez no Liverpool e garantiu que o avançado uruguaio ainda tem muito para crescer nos reds, embora esteja satisfeito com o rendimento do ex-Benfica.

«A forma como ele joga é muito natural. Precisamos de nos habituar aos seus sprints, ele precisava também de se habituar ao nosso estilo. Estamos muito mais avançados nesse desenvolvimento agora, mas está longe de terminar», disse o germânico em declarações aos órgãos de comunicação do clube.

«Acho que todas as coisas que ele nos pode oferecer são entusiasmantes. Não é apenas a velocidade. Ele é muito bom no ar, a finalização é muito boa e, se se acalmar mais um bocado, perceberá imediatamente o quão bom é tecnicamente, porque às vezes a bola ressalta aqui e ali. Mas isso não é um problema porque é normal no futebol», acrescentou.

O treinador do Liverpool criticou ainda os comentários negativos de que Darwin, de 23 anos, foi alvo no começo da temporada.

«Quando és novo no clube, és observado e [as pessoas dizem]: 'Ele não é bom nisto ou naquilo'. Não pode ser, ele é um produto muito excitante e muito jovem para um atacante deste calibre. Trabalhei com alguns muito bons nesta faixa etária, nenhum deles estava nem perto de estar pronto ou ser um produto acabado. Há muito mais por vir», vincou.

No último encontro, em Anfield, perante o West Ham, o avançado uruguaio marcou o golo da vitória, mas deixou o relvado ainda antes da hora de jogo, com dores musculares, que o colocam em dúvida para a partida deste sábado, frente ao Nottingham Forest.

«Ele é um dos casos que ainda temos de ver, porque não se magoou, mas sentiu algo. Não sei se ele hoje ainda sente isso e o que o departamento médico me vai dizer», concluiu.