A comissão de disciplina da liga francesa decretou esta quarta-feira um ponto de pena suspensa ao Lens, Lille e Marselha pelos incidentes que se verificaram nos jogos Lens-Lille, a 18 de setembro, e no Angers-Marselha, quatro dias mais tarde.

O Lens, além de um ponto de pena suspensa, foi também punido com dois jogos à porta fechada que já foram cumpridos. Para o Lille e Marselha, além do ponto suspenso, não vão poder contar com o apoio dos respetivos adeptos nos jogos fora de casa até 31 de dezembro.

O Angers «escapou» com dois jogos à porta fechada, também já cumpridos, e uma multa de 20 mil euros.

A comissão de disciplina já tinha punido os quatro clubes de forma preventiva com os jogos à porta fechada, no caso do Lens, e com as limitações impostas aos adeptos do Marselha e Lille nos jogos fora de casa.