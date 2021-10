Edson Álvarez renovou contrato até 2025 com o Ajax, mas para lá da celebração do contrato merece destaque a forma como foi celebrada.

O internacional mexicano rubricou o novo vínculo em pleno relvado da Arena de Amesterdão junto com a mulher e a filha, mas também na presença dos companheiros de equipa e ladeado por Edwin Van der Sar e Marc Overmars, antigas glórias do Ajax que agora são dirigentes do clube holandês.

Nas bancadas, muitos adeptos quiseram presenciar o momento em apoio ao médio de 24 anos.