Rui Vitória segue com registo 100 por cento vitorioso ao comando do Egito. Esta terça-feira, os faraós derrotaram a Libéria por 3-0, em jogo de preparação.



Sem algumas das principais figuras, a seleção egípcia chegou ao 1-0 logo aos dez minutos por Marmoush, aos 35 minutos. Na segunda metade o Egito marcou mais dois golos: Abdelmonem fez o 2-0, aos 57 minutos, e Hassan, ex-Sp. Braga e Rio Ave, fixou o resultado final já nos descontos.



Esta foi a segunda vitória de Rui Vitória em dois jogos ao serviço do Egito depois de na passada sexta-feira ter batido Niger.