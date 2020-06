A Federação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos decidiu dar por concluída a Liga do Golfo Árabe, o principal campeonato de futebol local, numa altura em que estavam disputadas 19 jornadas e faltavam por isso sete rondas para o final. Na base desta decisão está o perigo que representa continuar a competição, perante a ameaça da covid-19.

O Al Ahli seguia em primeiro lugar, com 43 pontos, mais seis pontos do que o segundo classificado, o Al Ain, orientado pelo português Pedro Emanuel. O Al Jazira, do ex-Sporting Marcel Keizer, estava no terceiro lugar, com 36 pontos.

No entanto, e apesar da vantagem confortável do Al Ahli, esta época não terá campeão. A Federação dos Emirados reuniu com todos os clubes e houve uma forte oposição à atribuição do título ao Al Ahli, pelo que foi decidido em conjunto que esta temporada não seria considerado nenhum clube campeão.

Da mesma forma, também não haverá vencedor da Taça do Presidente, para a qual se tinham apurado o Al Ain, de Pedro Emanuel, e o Al Dhafra, do avançado brasileiro João Pedro, ex-Trofense e Santa Clara.