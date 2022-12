Enzo Fernández tem sido um dos principais destaques da Argentina no Mundial 2022 e a imprensa estrangeira até já noticia o interesse de clubes dos campeonatos espanhóis e inglês.

O antigo colega Enzo Pérez, que já passou pelo Benfica, pediu ao médio dos encarnados que se focasse na meia-final com a Croácia, mas confessou que tem a certeza que o compatriota terá sucesso noutra liga.

«Primeiro, que esteja focado no jogo de amanhã [terça-feira] e, depois do Mundial, pensará no melhor para ele e para o clube onde está. Não tenho dúvidas que, pelas suas qualidades, e porque o conheço bem, sei como trabalha e irá fazer bem as coisas, vá para onde vá. Quando saiu daqui não lhe custou a adaptação ao Benfica. Fixou-se muito rapidamente ao que queria a equipa e o treinador. Se decidir mudar de Liga, obviamente que tudo demora o seu tempo, mas oxalá que adaptação seja a menor possível e que ele continue a crescer como jogador», disse o jogador de 36 anos na conferência de imprensa do River.

Enzo Pérez revelou ainda que tem mantido um contacto muito próximo com o jogador do Benfica e com Julián Álvarez, avançado do Manchester City, deixando elogios à evolução de ambos.

«Não vou falar das qualidades deles, porque estão à vista de todos e têm estado muito bem. E o bom de ambos é que não se ficaram no ponto em que estavam e tiveram uma explosão muito grande. É muito meritório deles, porque em nenhum momento relaxaram. O crescimento foi contínuo e espero que continuem assim», rematou.