O selecionador da Argentina, Lionel Scaloni, mereceu elogios do antigo futebolista e compatriota Jorge Valdano, campeão do Mundo em 1986, pelas opções tomadas no Mundial 2022, que permitiu à seleção sul-americana sagrar-se campeã pela terceira vez na sua história.

Valdano referiu-se ao médio do Benfica, Enzo Fernández, mas também a Julian Álvarez (Manchester City) e Alexis Mac Allister (Brighton), como apostas importantes de Scaloni para a caminhada rumo ao título no Qatar.

«Ser campeão do Mundo na sua primeira experiência parece-me extraordinário. Encontrou o tom, não roubou o palco aos jogadores, foi discreto. Os jogadores querem-no e acreditam nele, o que é muito importante para um selecionador», referiu, em declarações à COPE, publicadas na segunda-feira, entre as quais também falou sobre a hipótese de Lionel Messi poder vir a jogar o Mundial 2026.

«[Scaloni] tomou muito boas decisões ao longo do Mundial: introduzir Enzo Fernández, Julian Álvarez ou Mac Allister, jogadores que não existiam há seis meses. Foram encontrados ao longo do caminho», sublinhou Valdano.